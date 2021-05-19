19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, katılımcılar maske takıp sosyal mesafe kurallarına uydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, davetliler ve izci kulübünden öğrenciler katıldı.

Kutlamalar kapsamında, Sahil Güvenlik ve polis botu da İzmir Körfezi'ne hazır bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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