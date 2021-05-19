19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, katılımcılar maske takıp sosyal mesafe kurallarına uydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, davetliler ve izci kulübünden öğrenciler katıldı.
Kutlamalar kapsamında, Sahil Güvenlik ve polis botu da İzmir Körfezi'ne hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan