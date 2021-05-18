19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, milletin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünün mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı günün Türk gençliğine bayram olarak armağan edildiğini anımsatan Çağatay, şunları kaydetti:

"Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler geleceğe güvenle bakabilirler. Nasıl ki bugünlerin mimarı olarak ecdadımıza olan minnettarlığımızı dile getiriyorsak yarınlarımızın mimarı da gençlerimiz olacaktır."

Belediye Başkanı Tanğlay ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümünü kutladı.

Tanğlay, mesajında şunları belirtti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran ve yolumuzu aydınlatan tarihi bir adımdır. Kahraman ecdadımız İstiklal mücadelemizin fiilen başlatıldığı o tarihte, yeni bir devletin kuruluş, milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden güç almıştır. Millet olarak 102 yıl önce tüm dünyaya ispat ettiğimiz hür ve müstakil yaşama kararlılığını bugün büyük bir coşkuyla kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur