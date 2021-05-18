19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı "Küçük Venedik"te kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı "Küçük Venedik"te kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Küçük Venedik'te kutlandı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Avrupa'nın en güzel kasabaları" arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi'nde kutlama programı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Avrupa'nın en güzel kasabaları" arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi'nde kutlama programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin ise kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs birbirinden farklı etkinliklerle kutlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan etkinlikler, Gölyazı Mahallesi'nden başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu etkinlikte, bando takımı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor kulüplerinden 20 milli sporcu, ellerindeki Türk bayrağı ile Gölyazı sokaklarında tur attı.

Mahalle halkının da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik ettiği 19 Mayıs coşkusu, daha sonra Uluabat Gölü'ne taşındı. Program kapsamında bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde gölde tekne turu yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Küçük Venedik'te kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Küçük Venedik'te kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Küçük Venedik'te kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Küçük Venedik'te kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı "Küçük Venedik"te kutlandı - Haberler
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