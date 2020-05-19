19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende anıta çelenk bırakılması Saygı duruşu İstiklal Marşı okunması Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin basın mensuplarına açıklama yapması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorKAYSERİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:04

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende anıta çelenk bırakılması

Saygı duruşu

İstiklal Marşı okunması

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin basın mensuplarına açıklama yapması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kurum görevlisinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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