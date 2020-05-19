19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende anıta çelenk bırakılması Saygı duruşu İstiklal Marşı okunması Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin basın mensuplarına açıklama yapması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorKAYSERİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor...

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende anıta çelenk bırakılması Saygı duruşu İstiklal Marşı okunması Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin basın mensuplarına açıklama yapması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor KAYSERİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kurum görevlisinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Kaynak: AA