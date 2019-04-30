19 Günde 1919 Kilometre Pedal Çevirecekler

Samsun Valiliği'nce organize edilen "100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" projesi kapsamında ekolojik yaşam bisiklet derneği üyesi bisikletçiler, kurtuluşa giden yolda önemli duraklardan olan Amasya'ya ulaştı.

Proje sorumlusu Tanju Subaşı öncülüğündeki bisikletçiler, Amasya Valiliği'ni Saray Düzü Kışlası'nı ve Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Subaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında 1919 kilometre pedal çevirerek, 17 Mayıs 2019'da Ankara'ya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Amasya'nın Milli Mücadele'de kilit bir şehir olduğuna değinen Subaşı, "Dün itibarıyla Samsun'dan yola çıktık. Projemizi ata yolu üzerinden sürdürüyoruz. Tamamen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kullandığı yol üzerinden geliyoruz. O yüzden yolculuğumuzu dağlık alanlarda dağ yollarından, köy yollarından yapıyoruz. Bugün Amasya'dayız. Amasya Genelgesi Milli Mücadele adına çok önemli. Amacımız gençlerimize ulaşmak ve milli birlik beraberlik duygusunu onlara aşılamak." diye konuştu.

Akşam saatlerinde Amasya'dan ayrılan bisikletçilere çıktıkları yolda başarılar dileyen Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç da Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında bisikletçilerin gösterdiği bu duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini ifade etti.

Samsun'dan başlayan projede bisikletçiler Havza'dan sonra Amasya'ya geldi. Bisikletçilerin Amasya'dan sonra Tokat, Erzincan, Erzurum, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Ankara'da eski TBMM'ye varıldıktan sonra projenin tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA