19 Eylül Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama

19.09.2019 07:00

19 Eylül 2019 Milli Piyango çekilişi sonuçları canlı yayında belli olacak. Çekilişte büyük ikramiye miktarları; 3 milyon lira, 10 bin lira. Bu ikramiyeleri kazanan biletlerin numaraları, canlı yayında yapılacak çekiliş ile belli olacak. Son çekilişte büyük ikramiye yine çeyrek bilete çıkmıştı. İşte 19 Eylül Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ve Milli Piyango bilet sorgulama hakkında bilgiler...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 19 Eylül Perşembe günü Milli Piyango çekilişi sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında yapılacak çekiliş Büyük ikramiyeler ile amorti numaraları dışındaki çekilişler, saat 15.00'da başlayacak. Saat 18.00'da başlayacak ve canlı yayında yapılacak çekilişte iki büyük ikramiye ve amorti numaraların belirlenişini MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA



Milli Piyango çekilişi için siz de şansını denediyseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19-09-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Eylül 2019 Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.