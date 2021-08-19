19 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı
19 Ağustos 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Seneye Bu Zamanlar
01:55 Masumlar Apartmanı
04:40 Tövbeler Olsun
07:30 Kalk Gidelim
11:20 Dünya Hali
12:30 Benim Adım Melek
16:00 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler
23:50 Dünya Hali
Kaynak: InterSinema.com