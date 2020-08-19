19 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Güvercin 02:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 04:10 Aramızda Kalsın 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 20:00 Jurassic Park 3 22:15 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 22:30 Arkadaşım Hoşgeldin Kaynak: InterSinema.com