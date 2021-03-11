1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız

Mart ayının ortaları yaklaşırken Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Birçok şehirde sıcaklıklar hızla düşerken, yağış kendini göstermeye başladı. Tahminlere göre yağışlar bugün yurdun tamamında etkili olacak, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı da gözlenecek.

1853 YILINDAN SONRA BİR İLK

Türkiye'nin etkisi altına girdiği yağışlı hava sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağışların bu akşam etkisini kaybedeceğini ancak pazar akşamı yeni bir yağışlı hava dalgasının tüm yurtta etkili olacağını belirtti. İklim değişikliğinin bahar aylarını ortadan kaldırdığını vurgulayan Şen, "Artık Türkiye'de 1 aylık bir bahar ayı yaşayacağız. Bu ilk defa olmuyor. 1853 yılında da dünyada meydana gelmişti, bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım" dedi.

Orhan Şen'in açıklamalarından satırbaşları;

Bir kış havasındayız, kış devam ediyor ve biraz daha devam edecek, Mart ayı böyle geçecek gibi gözüküyor. İstanbul'da dün gece kuvvetli yağışlar vardı, öğleden sonra etkisi azalacak. Bu akşam İstanbul'da yağış bitiyor ancak Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Bolu civarlarında kar yağışı devam edecek. Türkiye'nin her yerinde bugün yağış var. Bu yağışları İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar, diğer bölgelerde ise yağmur şeklinde olacak. Şiddeti fazla olduğu için bu yağışların dikkat edilmesi gerekir. Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesine dikkat etmek gerekiyor.

Yarın yağışlar İstanbul'u ve batı bölgesini terk ediyor, cumartesi günü de Türkiye'yi terk edecek. Cumartesi ve pazar açık bir hava olacak ama pazar akşamı tekrar bir yağmurlu havayla karşı karşıya kalacağız. Ondan sonra pek yaz aylarına dönecekmişiz gibi durmuyor. ABD'de de uzun yıllar görülmeyen kar yağışları görüldü, Teksas'a kadar inen yağışlar oldu. Türkiye'de de yağışlı hava devam ediyor. Bunun nedeni; kutup dönemindeki girdaplar vardır.

"GİRDAP ISINMAYA BAŞLADI"

Kutuplarının etrafında da lastik gibi bir bağ vardır ve bu bağ soğuk havayı aşağı enlemlere indirmez genellikle. Bu sene yeryüzünden 30 km uzakta bir sıcaklık meydana geldi. Bu sıcaklıktan dolayı girdap ısınmaya başladı. Isınınca etrafında tutan, lastik gibi olan bağa gevşedi ve aşağılara doğru sarkmaya başladı. Aşağılar derken Kuzey Amerika'da Teksas'a kadar, Avrupa'da Avrupa içlerine kadar... Bu soğukların nedeni o. Bazı bölgelerde sıcaklıklar yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bu ilk defa olmuyor. 1853 yılında da dünyada meydana gelmişti, bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım. Küresel ısınma devam ediyor. 'Türkiye'de bir daha kar yağmayacak, küresel ısınma var' diyemiyoruz.

PAZAR AKŞAMINA DİKKAT

İstanbul'da bugün kuvvetli poyraz var. Pazar akşamı biraz daha kuvvetli geliyor yağışlar... Afete dönüştürmemek için riski takip etmemiz lazım. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkar. Pazar günü gelen sistem 2-3 sürecek ama arkası da yağışlı gözüküyor. Artık Türkiye'de 1 aylık bir bahar ayı yaşayacağız. İklim değişimi bahar aylarını ortadan kaldırdı."