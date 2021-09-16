182 yıllık tarihi konağa 'En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketi çakıldı - Haberler
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182 yıllık tarihi konağa "En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketi çakıldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

182 yıllık tarihi konağa "En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketi çakıldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 22.

182 yıllık tarihi konağa "En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketi çakıldı

KARABÜK - Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Muhsin Bey Evine "En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketi çakıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra 182 yıllık olan Muhsin Bey Evine "En İyi Restore Edilen Ev Ödülü" plaket çakım töreni yapıldı. Törene, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, iş insanı Şefik Dizdar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Plaket çakım töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarihi konakların korunmasının çok önemli olduğunu belirterek, Bu değerli evleri nesilden nesile aktarmak hepimizin görevi ve biz bunları yaşayarak koruyoruz. Bunları turizme kazandırmak gerekiyor. Bizlerin görevi de turizmi Safranbolu'da canlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek, daha fazla insanın kültürümüzü tanımasına katkı sunmak. Ben bu evlerin korunmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Köse ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz "En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketini tarihi konağın duvarına çaktı.

Tören konağın gezilmesinin ardından sona erdi.

182 yıllık tarihi konağa En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketi çakıldı

182 yıllık tarihi konağa En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketi çakıldı

182 yıllık tarihi konağa En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketi çakıldı

182 yıllık tarihi konağa
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 182 yıllık tarihi konağa 'En İyi Restore Edilen Ev Ödülü' plaketi çakıldı - Haberler
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