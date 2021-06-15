182 çöktü mü? Alo 182 neden aranmıyor, çöktü mü? Alo 182 'ye neden bağlanmıyor, neden meşgul çalıyor?
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182 çöktü mü? Alo 182 neden aranmıyor, çöktü mü? Alo 182 'ye neden bağlanmıyor, neden meşgul çalıyor?

182 çöktü mü? Alo 182 neden aranmıyor, çöktü mü? Alo 182 'ye neden bağlanmıyor, neden meşgul çalıyor?
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Aşı randevularının açılmasının ardından vatandaşlar kendilerine randevu almaya başladı. Dün gece saatlerinde e-nabız çökmüştü. Bugün ise Alo 182 'de çökmeler yaşandı. Peki, Alo 182 aranmıyor mu, meşgul mü çalıyor? Alo 182 çöktü mü? Alo 182 ne zaman erişime açılacak? Randevu ne zaman alınabilir? Detaylar haberimizde...

Aşı randevusu almak isteyenler MHRS ve Alo 182 hattına yoğunluk gösterdi. Bunun ardından Alo 182 neden çöktü, erişime mi kapatıldı, telefonlar meşgül mü çalıyor? Alo 182 meşgül mü çalıyor? gibi sorular merak edildi. Peki alo 182 çöktü mü? Alo 182 ne zaman açılacak? Aşı randevuları ne zaman alınır?

ALO 182 ÇÖKTÜ MÜ? NE ZAMAN DÜZELİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra aşı randevusu için Alo 182 ve MHRS sistemine giriş yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle erişim sağlayamadı. Bunun ardından Alo 182 çöktü mü merak edilmiştir.

Özellikle dün gece saatlerinde e-nabız sisteminde çökmeler yaşandı. Bu problemin yoğunluk nedeniyle olduğu düşünülüyor. Şuanda ise Alo 182 hattında bazı yoğunluklar yaşanıyor. Alo 182 arandığında meşgul çalıyor. Fakat yoğunluğun geçmesiyle birlikte gün içerisinde düzelmesi bekleniyor.

YOĞUNLUĞU KALDIRAMADI

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından randevu almak isteyen vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 hattına yöneldi. Yoğunluk sonrası iki sistem de çökerken konu ile ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre sonra sorunun çözülmesiyle de vatandaşlara yeniden erişim imkanı sağlandı.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden zaman zaman sorun yaşanmakta.

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182 çöktü mü? Alo 182 neden aranmıyor, çöktü mü? Alo 182 'ye neden bağlanmıyor, neden meşgul çalıyor? - Haberler
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