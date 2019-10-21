180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, asker antlı destek

180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, asker antlı destek

180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, asker antlı destekAMASYA - Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ay-yıldız koreografisi yaparak asker andını okudu.

21.10.2019 16:51
180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, asker antlı destek

180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, asker antlı destek

AMASYA - Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ay-yıldız koreografisi yaparak asker andını okudu.

5 yaşındaki minikler, Barış Pınarı Harekatı'nda üstün başarı gösteren Mehmetçiğe destek vermek için öğretmenleri eşliğinde futbol sahasının ortasında vücutlarıyla ay-yıldız koreografisi yaptı. Daha sonra minikler asker andını okudu. Minik öğrenciler anaokulu önünde hep bir ağızdan "Barış Pınarı Harekatı'na tam destek" diye bağırdılar.

Kaynak: İHA
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