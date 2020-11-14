18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı

14.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:04
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, heykeltıraş Muharrem Yetkin'e (77) onarılması için getirilen, 18 yıl önce yaptığı, 3 metre boyundaki bakır Atatürk heykeli, evinin bahçesinden çalındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, heykeltıraş Muharrem Yetkin'e (77) onarılması için getirilen, 18 yıl önce yaptığı, 3 metre boyundaki bakır Atatürk heykeli, evinin bahçesinden çalındı.

Olay, dün sabaha karşı, Turgutlu'da meydana geldi. Heykeltıraş Muharrem Yetkin, Ören Belediyesi'nin siparişi üzerine 18 yıl önce, yaklaşık 3 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında bakırdan Atatürk heykeli yaptı. Heykel, şiddetli rüzgarlarda hasar görünce onarım için Yetkin'e getirildi. Heykeltıraş Yetkin'in Ergenekon Mahallesi'ndeki müstakil evine getirilen heykel, farklı günlerde parça parça çalındı. Polis, heykeli kim ya da kimlerin çaldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.Heykelin parçalanmadan önce bulunmasını isteyen Muharrem Yetkin, "Temennimiz, bu heykelin parçalara ayrılmadan bulunması. Hırsızlık olayıyla sarsıldık. Yaklaşık 3 metre boyundaki ve 100 kilogram ağırlığındaki heykelin evimin bahçesinden nasıl götürüldüğünü hala anlamıyorum. Yetkililerden bir an önce hırsızları bulmalarını talep ediyorum" diye konuştu.


18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

İlgili Haberler

10 yıl önce bugün neler oldu?
10 yıl önce bugün neler oldu?
İstanbul'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocuğun öldürüldüğü iddiası
Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocuğun öldürüldüğü iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Vladimir Putin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İdil Fırat Demet Akalın Didem Soydan Yıldız Kenter
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Domagoj Vida Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Medya Kasım İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, bahçesinden çalındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 16:08:30. #1.14#
title