18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı oluyor mu?
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18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı oluyor mu?

18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı oluyor mu?
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Koronavirüs salgınında aşı yaş sınırı 18'e kadar düştü. Vatandaşlar 18 yaş altı aşı ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramakta. Koronavirüs sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan Sinovac ve Biontech aşıları vatandaşların tercihine sunuluyor. 18 yaş üstü aşılamanın başlamasının ardından sıra 18 yaş altı aşına gelecek. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı oluyor mu?

Koronavirüs sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan Sinovac ve Biontech aşıları vatandaşların tercihine sunuluyor. 18 yaş üstü aşılamanın başlamasının ardından sıra 18 yaş altı aşına gelecek. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı oluyor mu?

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirerek, "18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız." dedi.

18 yaş altı aşılama takvimi hakkında ilerleyen günlerde yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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