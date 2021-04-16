18 yaş altı İstanbul kartlar kapatıldı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbullu hemşehrilerimizin dikkatine' notuyla, alınan kısmi kapanma kararlarına dair açıklama yaptı. Peki, İETT topllu taşıma saatleri ne oldu? İstanbul toplu taşıma çalışıyor mu? Tedbirler kapsamında İstanbulkart'larda da düzenelemeye gidildi. Pek, 18 yaş altı İstanbul kartlar kapatıldı mı?