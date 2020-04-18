18 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
18 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER
00:55 Kamu Spotu: Evde Spor
01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
01:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
02:40 Spor Akşamı
03:10 Spor Akşamı
03:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
04:10 Lig Hatırası 89-90
04:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Süper Lig Galatasaray Goller
06:50 Spor ve Sağlık
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI
07:25 Lazio Goller
07:40 İNTER GOLLER
07:50 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:00 FREESTYLE
08:25 Kamu Spotu: Evde Spor
08:30 Salto
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Unutulmaz Maçlar
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
11:15 Süper Lig Özetler
11:45 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Kapıkulenin Anahtarı Naim Süleymanoğlu
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
13:15 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 Bundesliga
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER -
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Bundesliga
19:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:50 Kamu Spotu: İşte Spor
21:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:40 Lazio Goller
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
Kaynak: InterSinema.com