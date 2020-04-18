18 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 18 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER 00:55 Kamu Spotu: Evde Spor 01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol 01:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 02:40 Spor Akşamı 03:10 Spor Akşamı 03:40 Almanya Bundesliga Özetler 04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI 04:10 Lig Hatırası 89-90 04:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 05:40 Lig Hatırası 89-90 06:05 İngiltere Premier Lig Özetler 06:40 Süper Lig Galatasaray Goller 06:50 Spor ve Sağlık 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI 07:25 Lazio Goller 07:40 İNTER GOLLER 07:50 Spor ve Sağlık 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:00 FREESTYLE 08:25 Kamu Spotu: Evde Spor 08:30 Salto 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Orhan Ayhan'la 09:15 Süper Lig Özetler 09:30 Unutulmaz Maçlar 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI 11:15 Süper Lig Özetler 11:45 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ 11:55 Takvim Yaprakları 12:00 Kapıkulenin Anahtarı Naim Süleymanoğlu 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 13:15 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 15:45 Bundesliga 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER - 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:00 Spor Bülteni 18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ 18:40 İngiltere Premier Lig Goller 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 19:00 Bundesliga 19:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 20:50 Kamu Spotu: İşte Spor 21:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:25 İngiltere Premier Lig Özetler 22:00 Spor Akşamı 22:40 Lazio Goller 22:55 Kamu Spotu: Evde Spor 23:00 Unutulmaz Maçlar 23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI Kaynak: InterSinema.com