18 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Trt, TV

18 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

18 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

18.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 18.04.2020 06:45
18 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER

00:55 Kamu Spotu: Evde Spor

01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol

01:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

02:40 Spor Akşamı

03:10 Spor Akşamı

03:40 Almanya Bundesliga Özetler

04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI

04:10 Lig Hatırası 89-90

04:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

05:40 Lig Hatırası 89-90

06:05 İngiltere Premier Lig Özetler

06:40 Süper Lig Galatasaray Goller

06:50 Spor ve Sağlık

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI

07:25 Lazio Goller

07:40 İNTER GOLLER

07:50 Spor ve Sağlık

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:00 FREESTYLE

08:25 Kamu Spotu: Evde Spor

08:30 Salto

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 Unutulmaz Maçlar

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI

11:15 Süper Lig Özetler

11:45 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Kapıkulenin Anahtarı Naim Süleymanoğlu

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

13:15 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

15:45 Bundesliga

15:55 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER -

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:00 Spor Bülteni

18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ

18:40 İngiltere Premier Lig Goller

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

19:00 Bundesliga

19:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

20:50 Kamu Spotu: İşte Spor

21:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

22:40 Lazio Goller

22:55 Kamu Spotu: Evde Spor

23:00 Unutulmaz Maçlar

23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

Kaynak: InterSinema.com

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