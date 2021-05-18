18 mayıs yarım gün mü? 18 mayıs tatil mi? 18 19 mayıs yasak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yönelik araştırmalar sürüyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar bugün hakkında da bilgi almak istedi. 18 Mayıs'ın bugün olmasıyla birlikte araştırmalar arttı. Peki, 18 mayıs yarım gün mü? 18 mayıs tatil mi? 18 19 mayıs yasak mı?

Mayıs ayının en önemli günü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili hem öncesiyle ilgili hem de o gün ile ilgili araştırmalar yapıyor. 19 Mayıs resmi tatil mi sorusuna yanıt alanlar bir de 18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü sorularına cevap arıyor. Peki 18 Mayıs 2021 Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı, öğleden sonra resmi tatil mi?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ OLACAK?



18 Mayıs kanuna göre resmi tatil ya da yarım gün değildir. Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

Bugün biten sokağa çıkma yasağıyla birlikte 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonucunda 19 Mayıs ile sokağa çıkma yasağı olmayacağı kesinleşti.

18 MAYIS 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk gelecek. Bugün resmi tatil olarak kutlanacak.