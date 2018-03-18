Bitlis ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'te gün dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kabri başında anma programı yapıldı.

Şehitliğe çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

Program sonunda Çaprak'ın mezarına karanfil bırakıldı ve Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ile programa katılan kurum amirleri şehidin annesine başsağlığı diledi.

Gün dolayısıyla ayrıca Valilik ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Ulu Cami'de öğle namazından sonra şehitler için mevlit okutuldu.

Programa Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Tatvan 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Mutki

Mutki ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Gün dolayısıyla Dereyolu köyündeki şehitlik de ziyaret edildi.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ekrem Doğan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Tekin Alper, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ahlat

Ahlat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Gün dolayısıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Ahlatlı Şehitler Fotoğraf Sergisi açıldı ve Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda anma programı yapıldı.

Etkinliklere Kaymakam Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Selim Karakaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.