18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Kütahya
Kütahya Hava Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Ali Çelik, Garnizon Komutan Vekili Albay Yusuf Sarı, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat, Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.
Program kapsamında Kütahya İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi ile Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencileri şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu.
Protokol üyeleri, dua edilmesinin ardından şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Polis Şehitliği, şehit ve gazi derneklerinin ziyaret edilmesiyle program sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan