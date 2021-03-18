18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.