18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde düzenlenen törende Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Nallıhan'daki törenlere Kaymakam Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Çelik, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Diğer etkinlikler ise koronovirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Kaynak: AA