18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
Banaz'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Banaz'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Banaz Belediye Kültür Sarayı'nde Halime ve Ali Kaya Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlik yapıldı.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar etkinlikte yaptığı konuşmada şehitlik mertebesinin önemine değinerek, Çanakkale Zaferi'nin büyük zorlukla kazanıldığını anlattı.
Etkinlikte daha sonra öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.
Gün dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinliğe Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Banaz Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Banaz Jandarma Komutanı Mustafa Akpınar ve vatandaşlar katıldı.