Of ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Of Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Kaymakamı Eyüp Fırat, programda yaptığı Türk milletinin şehidin ve şehit emanetinin kıymetini çok iyi bildiğini belirterek, "Bugün Afrin'de de yine sizlerin evlatlarınız gibi kahramanlarımız büyük mücadele veriyor. Allah onların da kılıçlarını keskin etsin, ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da vatan topraklarının her karışının kanla sulandığını ifade ederek, "Vatan olmayı hak etmiş topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bütün şehitlerimizi ve ahrete göç etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Gün dolayısıyla Of Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulunda tören düzenlendi.

Törende, Kaymakam Fırat, Belediye Başkanı Sarıalioğlu ve Asteğmen Feyzullah Kadir tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Numan Turan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda da öğrencilerce oratoryo sahnelendi.