18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Sivas'ın Suşehri, Gürün ve Zara ilçelerinde tören düzenlendi.

Suşehri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Din görevlisi Hamza Karaca tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Kazım Ayan Anadolu Lisesi öğretmeni Beytullah Şahan yaptı.

Çanakkale sinevizyon gösterimi ile devam eden programda, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterimi ve şiir dinletisi sunuldu.

Öğrenci korosu tarafından kahramanlık türkülerinin söylendiği programda, okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok tarafından verildi.

Gürün

Gürün ilçesindeki tören ise Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Asef Çoban Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Asef Çoban Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Asef Çoban Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Osman Yükselce, Çanakkale Zaferi'nin tarihteki önemine dikkati çekti.

Çanakkale'de dünyanın en güçlü donanmasına, en güçlü ordularına karşı durulduğunu ifade eden Yükselce, Çanakkale Zaferi'nin dünyanın kaderini değiştirdiğini kaydetti.

Programa Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkan Vekili Kazım Avunduk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Zara

Zara ilçesindeki tören de Garnizon Şehitliği'nde şehitlik anıtına çelenk sunulması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Engin Türk tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

İlçe Müftüsü Sefer Alıcı tarafından gerçekleştirilen duanın ardından şehit mezarlarını ziyaret eden ilçe protokolü, mezarlara karanfil bıraktı.

Törenin ardından şehit aileleri ziyaret edildi.