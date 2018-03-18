Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Gülenç, mesajında, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini vurguladı.

Gülenç, şunları kaydetti:

"Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece inanıyoruz ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır.

Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü ve şehitler günümüzü tebrik ediyor, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bizlere emanet eden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum."