CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bircan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirterek, Şehitler Günü'nün de onurunun yaşandığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinin dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Bircan, "Tarihin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi ile Türk ulusu dünya tarihini belirleyici bir rol oynamıştır. Çanakkale Zaferi aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızın ilk kıvılcımının yandığı, ulusumuzun kahramanlığının, fedakarlığının ve azminin mücadelesidir. Çanakkale Savaşları'nda da destan yazan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde dünyanın en güçlü ordularına karşı imkansızlıklar içinde sürdürülen ve zaferle sonuçlandırılan Ulusal Kurtuluş Savaşı da ulusumuzun kahramanlığının en güzel kanıtlarındandır." ifadelerine yer verdi.

Yaşamlarını hiçe sayan şehitlere borçlu olunduğunu ifade eden Bircan, şunları kaydetti:

"Kahramanlar sayesinde, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde esaretten kurtulduk ve bağımsız, özgür, laik bir cumhuriyet olduk. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, hayatını ülkemizin bağımsızlığına adayan tüm kahramanlarımıza, tarihi büyük zaferlerle dolu şanlı ordumuza, yurdunu her şeyden üstün tutan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet duyuyoruz. Milletimiz şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaktır. Birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz her zaman gönlümüzün en kıymetli yerinde yaşayacaktır.



Yaşamlarını hiçe sayarak bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimize borcumuz var. Bu ödemenin tek yolu, Cumhuriyetimizi ve değerlerini sonsuza kadar yaşatarak, bölünmez bütünlüğümüzü korumak, ulusal değerlerimize sahip çıkmak, ülkemize, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere kararlılıkla karşı koymaktır. "