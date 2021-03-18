18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:32
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Ahlat Askerlik Şube Başkanı Personel Üsteğmen Süleyman Şahin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti. Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık'ın yaptığı duanın ardından 18 Mart dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Program sonunda protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar, Ahlat Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu.

Programa Ahlat Kaymakam Vekili ve Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nejdet Şarkbülbülü, Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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