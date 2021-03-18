18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:11
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başlayan törene Malazgirt Kaymakam Vekili ve Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Belediye Başkan Vekili Hasan Çakan, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Okay Suna, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyası parti başkanları, gazi ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. - MUŞ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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