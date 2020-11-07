18 aylık oğlu, Kenan Sofuoğlu'nun izinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

18 aylık oğlu, Kenan Sofuoğlu'nun izinde

07.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:17
18 aylık oğlu, Kenan Sofuoğlu'nun izinde

AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anlara ait video paylaştı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anlara ait video paylaştı. 

Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullanırken çekilen videosunu paylaştı. Akyazı ilçesindeki antrenman pistinde çekilen görüntülere Sofuoğlu, "Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı" notunu düştü.

 


18 aylık oğlu, Kenan Sofuoğlu'nun izinde
18 aylık oğlu, Kenan Sofuoğlu'nun izinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

İlgili Haberler

Bakan Gül, depremde hayatını kaybeden Asiye, Kenan ve Uğur Öztürk'ün cenazesine katıldı
Bakan Gül, depremde hayatını kaybeden Asiye, Kenan ve Uğur Öztürk'ün cenazesine katıldı
Bakan Kurum, 18 bin 355 binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını açıkladı
Bakan Kurum, 18 bin 355 binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını açıkladı
- Pakistan'da 24 saatte koronadan 18 kişi öldü
- Pakistan'da 24 saatte koronadan 18 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Orhan Veli Irmak Ünal Timur Selçuk Yasemin Allen
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 aylık oğlu, Kenan Sofuoğlu'nun izinde - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 16:18:30. #1.14#
title