18 aylık oğlu, Kenan Sofuoğlu'nun izinde
07.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:17
AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anlara ait video paylaştı.
AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anlara ait video paylaştı.
Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullanırken çekilen videosunu paylaştı. Akyazı ilçesindeki antrenman pistinde çekilen görüntülere Sofuoğlu, "Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı" notunu düştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR