17 YILLIK PROSTATINDAN LAZER TEKNOLOJİSİ İLE KURTULDU

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 17 yıldır prostat ile mücadele eden İsa Keser, ağrısız ve kanamasız lazer teknolojisi sayesinde sağlığına kavuştu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 17 yıldır prostat ile mücadele eden İsa Keser, ağrısız ve kanamasız lazer teknolojisi sayesinde sağlığına kavuştu.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsa Keser, 17 yıldır ilaçlarla mücadele ettiği prostat hastalığından ağrısız ve kanamasız lazer teknolojisi sayesinde kurtuldu. Klasik prostat ameliyatlarından sonra meydana gelen ağrı ve kanamalardan dolayı uzun yıllar ameliyat olmaktan korktuğunu anlatan İsa Keser, Prostat ameliyatımın bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Yaklaşık bir saat içerisinde, uyanık bir şekilde ameliyatım gerçekleşti. Ameliyatımdan bir gün sonra ise taburcu oluyorum. Ne ağrım ve ne de kanamam var. Hayatımda ilk defa ameliyat oldum. Ameliyat korkumu bu yaşımda yenmiş oldum. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum dedi.

HER BOYUTTAKİ PROSTATA UYGULANABİLİYOR

Hem prostat hem de mesane kanserlerinde kullanılmaya başlanan Hybrid Thulium Lazer teknolojisi hakkında bilgi veren İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Hakan Öztürk, Hastamız uzun yıllar ilaç tedavisi görmüş ve prostatı büyümeye devam etmiş. Bize müracaat ettiğinde prostatı 75 grama ulaşmıştı. Hybrid Thulium Lazer teknolojisini kullanarak hastamızı ameliyat ettik. Thulium lazer ameliyatlarından sonra kanama hemen hemen hiç olmadığı gibi, idrar kaçırma gibi bir yan etkisi de yok. Lazer cihazının kan damarlarına doğrudan etkisi nedeniyle kanama gerçekleşmeden doku içerisinde pıhtılaşmayı sağladığı için kanama olmuyor diye konuştu. Hybrid Thulium Lazer teknolojisinin son yıllarda HoLEP sisteminin üzerine geliştirildiğini belirten Öztürk, HoLEP sisteminde sadece doku çıkarılırken, bu teknolojide hem doku çıkarma hem de doku buharlaştırması yaptıklarını söyleyerek şöyle devam etti

Bu teknolojide kanama HoLEP'e göre neredeyse minimal düzeydedir. HoLEP sisteminde cerrahinin başarılı olabilmesi için prostat ağırlığının minimum 60 gr (cc)'nin üzerinde olması gerekiyordu. Bu teknolojide prostatın büyüklüğünün önemi kalmadı. Yöntem her yaş gurubundan hasta için kullanılabiliyor. Lazer enerjisinin dokular üzerinde az hasar bıraktığından dolayı ereksiyonda rol oynayan sinirsel yapılar da hasar almıyor ve ameliyat sonrası ereksiyon kalitesinde de bir düşüş olmuyor. Ayrıca prostatın tamamı çıkarıldığı için daha doğru patoloji sonucu ve evreleme avantajı sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı