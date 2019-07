17 Yıllık başkan güven tazeledi

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü kongresi gerçekleştirildi. İki adayın başkanlık için yarıştığı ve 300 üyenin oy kullandığı kongrede 248 oy alan 17 yıllık başkan Hüseyin Aktaş yeniden başkanlığa seçildi.

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü kongresi avcılık ve Atıcılık spor Kulübü lokalinde 300 üyenin katılımı ile gerçekleştirildi. İki liste halinde gidilen kongrenin divan başkanlığına Adnan Öz seçildi. Seçime geçilmeden önce söz alan mevcut Başkan Hüseyin Aktaş yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kongreye katılan 300 üye oy kullandı. Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübünün 17 yıllık başkanı olan Hüseyin Aktaş 248 oy alarak tekrar başkan seçilirken, rakibi Adem Ulutaş ise 50 oy aldı. İki oy ise geçersiz sayıldı.

"Güveninize teşekkür ederim"

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Aktaş, seçimden sonra yaptığı açıklamada oy veren ve vermeyen tüm üyelere teşekkür ederek, "Kulübümüzün 349 üyesi var. Avcılık konusunda her zaman avcıların yanında oldum. Her yıl milli parklardan getirdiğimiz kişiler tarafından bilinçli avcılık konusunda seminerler verdik. Av köpeklerimizin aşılanması sağlandı. Kış aylarında yaban hayvanları için yiyecekler verdik. Av konusunda üyelerimizin av sezonuna uyumlarını sağladık. Bundan sonra da güveninizi devam ettirmek için her türlü avcılık konusunda eğitimler hız vereceğim. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Başkan Hüseyin Aktaş, Mustafa Başarır, Serkan Kılıçaslan, Etem Tolga Karataş, Mesut Akbaş, Mustafa Eroğlu, Süleyman Horasan." - MANİSA

