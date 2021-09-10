17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, balkonda romantik anlar yaşadı - Haberler Magazin
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17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, balkonda romantik anlar yaşadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

17 yıl sonra yeniden bir araya gelerek dolu dizgin ilişki yaşamaya devam eden Jennifer Lopez ile Ben Affleck, adeta ikinci baharlarını yaşıyor.. Çift son olarak kaldıkları otelin balkonunda romantik anlar yaşarken görüntülendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Ben Affleck ile ilişkisine kaldığı yerden devam ediyor. Mutlu bir ilişki yaşayan çift, önceki gün 78. Venedik Film Festivali için soluğu İtalya'da aldı.

BALKONDA ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Kalacakları otele giriş yapan çift, balkonda romantik anlar yaşadı. Film festivalinden önce otelin balkonuna çıkan çift, birbirine doyasıya sarıldı. İkilinin o anları ise paparazilerin objektifine takıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

24 Temmuz'da 52. yaşına giren Jennifer Lopez, doğum gününü arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı. Hatta Ben Affleck'in Lopez'e doğum gününde evlilik teklifi ettiği şarkıcının da kabul ettiği ileri sürüldü.

İşte çiftin İtalya'daki romantik anları...

17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, balkonda romantik anlar yaşadı

17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, balkonda romantik anlar yaşadı

17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, balkonda romantik anlar yaşadı

17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, balkonda romantik anlar yaşadı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, balkonda romantik anlar yaşadı - Haberler Magazin
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