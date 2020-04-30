17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
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17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek

Kocaeli'de iki haftadır kayıp olan 17 yaşındaki köpeğin sahibi, sokak sokak gezip her yere kayıp ilanı astı. Bununla da yetinmeyen kadın, yaşlı köpeğin son yıllarını evinde huzurlu geçirmesini sağlamak için bulan kişiye 5 bin TL ödül verecek.

17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
30.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:06

Kocaeli Darıca'da kapısının önünde oyun oynarken bir anda kaybolan 17 yaşındaki köpeğin sahibi Aybige Karaşahinlioğlu, harekete geçti. Yaşlı köpeğinin son yıllarını evinde ve mutlu geçirmesini isteyen Karaşahinoğlu, 13 gündür kayıp olan köpeğini bulana 5 bin TL ödül verecek.

KÖPEĞİ BULANA 5 BİN TL ÖDÜL VERECEK

17 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde Aybige Karaşahinlioğlu (39) adlı kadın, mutfaktaki işlerle meşgul olduğu sırada 17 yaşındaki Tekila isimli köpeği, bahçeden ayrılarak yola çıktı. Yaşlı olduğu için bazı ilaçları kullanmak zorunda olan köpek, bir süre sonra ortadan kayboldu. İşlerini bitirdikten sonra dışarı çıkan Karaşahinlioğlu, köpeğini göremeyince bir süre yakın çevrede bulma ümidiyle aradı. Aramalardan sonuç alamayan kadın, köpeğinin evinin çevresinden tek başına ayrılıp gitmeyeceğini ve çalınmış olabileceğini iddia etti. Karaşahinlioğlu, 13 gündür kayıp olan köpeğini bulup getirene ise 5 bin TL ödül vereceğini söyledi.

''KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Köpeğinin düzenli olarak kullanması gereken ilaçların olduğunu belirten Aybige Karaşahinoğlu, "17 Nisan Cuma sabahı köpeğim kapımda oynuyordu. Ben de bahçeden gözetliyordum. Bir mutfağa gittim geldim dakikalar içerisinde kaybolmuştu. Kimliği belirsiz kişilerce çalındığını düşünüyorum. Köpeğim 17 yaşındadır. Düzenli kullanması gereken ilaçları olan bir köpektir. Bu nedenle her yere ilanlar asıyorum. 5 bin lira bulup, getirene ödülü vardır. Gören, duyan, bilen kişilerin tarafıma ulaşmasını rica ediyorum" dedi.

''SON YILLARINI EVİNDE GEÇİRMESİNİ İSTİYORUM''

Köpeğinin durumunu çok merak ettiğini söyleyen Karaşahinoğlu, "17 Nisan'dan beri emniyet birimlerine başvurdum, ilçemizin tüm mahallelerinde sokak sokak gezip ilan astım. Yerel gazetelere ilanlar verdim. Ama şu ana dek bir haber çıkmadı. Çok özlüyorum. Nerededir, ne haldedir, nerede tutuluyordur, başına bir şey mi gelmiştir? Çok merak ediyorum. 17 yıldır birlikteydik. Yaşlı, ürkek bir köpektir zaten. Çok ufak tefektir. Kaybolduğunda üstünde sarı tasması vardı. Ama çalan kişiler çıkarmış olabilir. Köpeğimin durumunu çok merak ediyorum. Zaten son yılları, evinde mutlu ve huzurlu bir şekilde ölmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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