17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi

18.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:52

Burdur'da, eski sevgili oldukları öne sürülen Gizem Canbulut ile Eren Yıldız dün parkta bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada, Yıldız, Canbulut'u boğazından bıçaklayarak öldürdü. Kaçtıktan sonra polislere teslim olan Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldız ifadesinde, adına sahte hesaplar açıldığını söyledi ve "Çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyordu. Gizem'in açtığına inandım. Bana, 'Hayatını karartacağım. Benim olacaksın. Seni rezil ederim' dedi" ifadelerini kullandı.

Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında, Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Eski sevgili oldukları öne sürülen Canbulut ile Yıldız arasında tartışma çıktı.

GENÇ KIZI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Eren Yıldız, Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, kaçtıktan sonra evine gidip, cinayeti ihbar eden Eren Yıldız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren Yıldız, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

4 AY SEVGİLİ OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Eren Yıldız'ın poliste ve savcılıkta verdiği ifadesinde, Gizem'i 2 yıldır tanıdığını, 4 ay sevgili olduklarını, genç kızın ailesi istemediği için ayrıldıklarını belirtti.

17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi

"HESAPLARDAN ÇIPLAK KADIN VE ERKEK RESİMLE PAYLAŞILIYOR"

Ayrıldıktan kısa bir süre Instagram'da adına yaklaşık 100 sahte hesap açıldığını belirten Yıldız, "Bu hesaplardan da çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyor, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi sahte hesaplardan paylaşılıyordu. Kimin yaptığını bilmiyordum. 8- 9 ay bu şekilde devam etti. Gizem'in yaptığını düşünerek, kendisine sordum" dedi.

"GİZEM'İN AÇTIĞINA İNANDIM"

Yıldız daha sonra , "Bana sadece bir hesap açtığını söyledi. Bana, 'Sen ekran fotoğraflarını alıp bana at, ben silmeyi biliyorum' dedi. Ben de kendisine atmaya başladım. O da fotoğraflarımı attığım hesabı kapatıyordu. Bu tür kapatmaları sadece hesap sahibi yapabilir. Gizem'in açtığına inandım. Olaydan bir gün önce, akşam saatlerinde cep telefonundan Gizem'i aradım. 'Konuyu nasıl çözeceğiz?' diye sordum. 'Buluşalım yüz yüze konuşalım' dedim. Kabul etti" ifadelerine yer verdi.

17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi

"'BENİM OLACAKSIN YOKSA SENİ REZİL EDERİM' DEDİ"

Olay günü Canbulut'a mesaj attığını belirten Yıldız, "'Neredesin' dedim. 'Okul civarındayım' deyince, Yunus Emre Parkı'na geçeceğimi söyleyip, orada buluşalım dedim. Ben evden çıkarken sürekli yanımda taşıdığım, bıçağın içinde bulunduğu montumu giydim. Öğlen 12.00 gibi buluştuk. 'Bu işler senin başının altından çıkıyor. Bu hesapları sen açıyorsun' dediğimde bağırmaya başladı. Sinirlendi ve 'Ben yapmadım' dedi. Israr edince kendisinin yaptığını söyledi. 'Niye yaptın?' diye sorunca da aramızda itiş-kakış oldu. Bana, 'Senin hayatını karartacağım. Benim olacaksın. Yoksa seni rezil ederim' dedi. 'Polise şikayet edeceğim' dedim. 'İstediğin kadar polis araştırsın, bir şey bulamaz' dedi. O sırada çok sinirlenmiştim. Bıçakladığımı hatırlamıyorum. En son Gizem'i kanlar içerisinde yerde gördüm. Çok korktum. Bıçağı atarak olay yerinden uzaklaştım" dedi.

"BÖYLE DAVRANMASININ SEBEBİ BAŞKA KIZLARLA KONUŞMAMI İSTEMEMESİDİR"

Eve gittikten sonra anne babasına olanları anlattığını kaydeden Yıldız, "'Beni polise teslim edin' dedim. Ellerimi yıkadım. Tişörtümü çıkardım. Sonra ailem polisi aradı. Gizem'in bütün amacı ve böyle davranmasının sebebi benle muhabbet etmeyi sürdürmek, başka kızlarla konuşmamı, arkadaşlık yapmamamı istememesidir" dedi.

17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
TESPIT: Ulan oğlum velenki dogru , sen yanında bıcaklamı geziyorsun normalde?? Yanında bıcakla gezen varmı aranızda ?? Kızın yanına neden bıcakla gıttın sen onu söyle? Planlayarak adam öldürme saga sola yatma hiç aga
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
THRANDUİL: Bahaneye bak?
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
TABİ: At yalani. Kiz benim olacaksin demiste falan filan..
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Rasim Öztekin Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Bülent Uygun Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 20:54:39. #1.16#
title