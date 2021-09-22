17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

Adana'da 17 yaşındaki genç, sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı.

TARSUS (İHA) - Adana'da 17 yaşındaki genç, sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı. Genç, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı sayesinde hayatta kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki S.A.A. sevgilisinin kendisini terk ettiğini öne sürerek Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki köprüye çıktı. Genç, polis gelince köprünün demir korkuluklarına tırmanarak atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler gencin atladığında düşeceği noktaya hava yastığı açtı. Polisin ikna çabaları sürerken genç ineceğini söyleyip birden kendini aşağı bıraktı. Genç itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü. Ölümden dönen genç hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular

Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular

 Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu

Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Buray Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Balotelli Mesut Özil Lionel Messi Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 09:59:38. #1.17#