17 yaşındaki Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı
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17 yaşındaki Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde arkadaşları ile birlikte geldiği benzin istasyonunda birçok suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan şüpheli tarafından öldürüldüğü belirlenen Ceren Kultaş'ın cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin Ceren Kultaş'ı öldürdükten sonra, yanında bulunan 2 kişiyi de öldürmek için girişimde bulunmuş.

22.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:35

Manisa'nın Salihli ilçesinde arkadaşları ile birlikte geldiği benzin istasyonunda birçok suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Şükrü Ş. isimli şüpheli tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ceren Kultaş'ın katil zanlısını aramak için çalışmalar devam ediyor.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ceren Kultaş'ı öldürdüğü iddia edilen katil zanlısını bulmak için özel bir ekip kurdu. Ceren Kultaş'ın katili olduğu iddia edilen Şükrü Ş.'nin hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.

CEREN'İN YANINDAKİ 2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRME ÇALIŞMIŞ

Öte yandan 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Şükrü Ş.'nin, Ceren Kultaş'ı öldürdükten sonra, yanında bulunan 2 kişiyi de öldürmek için girişimde bulunduğu görüldü.

17 yaşındaki Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

CİNAYETTE İKİNCİ İHTİMAL

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin üzerinde durduğu diğer bir ihtimal ise Ceren'in yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği. Şüpheli, Şükrü Ş.'nin bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı, ayrıldığı kız arkadaşının ise Ceren Kultaş'a çok benzediği öğrenildi. Polis tarafından her yerde aranan Şükrü Ş.'nin, kıskançlık nedeniyle Ceren'i kız arkadaşı sanıp öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

TELEFON KAYITLARI BEKLENİYOR

Genç yaşta hayatını kaybeden Ceren Kultaş'ın şüpheli Şükrü Ş. ile herhangi bir bağlantısı da tespit edilemediği, Ceren'in telefonuna ilişkin kayıtların gelmesinin beklendiği öğrenildi.

17 yaşındaki Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde öldürülen Ceren Kultaş'ın (17) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası Manisa'nın Köprübaşı ilçesinin Temrek Mahallesi'ne getirildi. Kultaş'ın 15 yıl önce vefat eden babasının evinin önüne getirilen cenaze için burada helallik alındı. Ceren Kultaş'ın tabutu, baba evinin önündeki boş alana kurulan masa üzerine yerleştirildi. Yakınları, mahalle sakinleri cenazeye katıldı. Annesi Durkadın Kultaş (45), cenazede ayakta durmakta zorlandı. Vakit namazı beklenmeden 16.30'da kılınan cenaze namazı sonrası Ceren Kultaş, Karabük Mezarlığında toprağa verildi.

KATİLİN YAKALANMASINI İSTEDİ

Cenaze sonrası konuşan acılı anne Durkadın Kultaş, "Beni karakola çağırdılar. Kızımın öldüğünü orada söylediler. Dünya başıma yıkıldı. Kızımın görüştüğü bir erkek arkadaşı vardı. Ancak o da Salihli'de değildi. Şu an için şüphelenebileceğim kimse yok. Kızım yerine keşke beni toprağa verselerdi. Ciğerimiz yanıyor. Katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

17 yaşındaki Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı
17 yaşındaki Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı
17 yaşındaki Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı
17 yaşındaki Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı
17 yaşındaki Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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