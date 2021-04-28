Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
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Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
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Ülke genelinde 17 gün boyunca sürecek tam kapanmanın başlamasına az bir zaman kala vatandaşlar sokaklara akın etti, koronavirüs unutuldu. Bankalardan berberlere, alışveriş merkezlerinden göçmen bürolarına kadar neredeyse her noktada uzun kuyruklar oluştu.

Pazartesi günü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede alınacak yeni önlemleri duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirlere ek olarak 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında kapanma olacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından kapanma öncesi birçok işletmeye olan ilgi arttı. Bankalardan berberlere, mağazalardan marketlere kadar bir çok yerde uzun kuyruklar oluştu.

17 günlük tam kapanmaya az bir süre kala Türkiye kuyruğa girdi!

SEYAHAT KUYRUĞU

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemini şehir dışında geçirmek isteyenler, seyahat izin belgesi almak için kaymakamlıklara akın etti. Kaymakamlık önlerinde uzun kuyruklar oluşurken zaman zaman sosyal mesafeye uymayan vatandaşları, polisler uyardı.

17 günlük tam kapanmaya az bir süre kala Türkiye kuyruğa girdi!

BANKA KUYRUĞU

Yarın başlayacak kısıtlama öncesinde işlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar işlem yaptırmak için bankaların yolunu tuttu. Kuyruklara giren kişilerin büyük çoğunluğunda maske olduğu görülürken, kuyruklarda ise zaman zaman sosyal mesafenin unutulması ise dikkatlerden kaçmadı.

17 günlük tam kapanmaya az bir süre kala Türkiye kuyruğa girdi!

ÇİFTÇİ KUYRUĞU

Tam kapama öncesi kısıtlamadan muaf çiftçiler, ziraat odalarına akın etti. Tarla ve bahçelerine gitmek isteyenler izin belgesi alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya girip, uzun kuyruklar oluşturdular. Rizeli çay müstahsilleri tam kapanma öncesi çiftçi belgesi almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

17 günlük tam kapanmaya az bir süre kala Türkiye kuyruğa girdi!

ALIŞVERİŞ KUYRUĞU

Tam kapanma kararının açıklanmasının ardından halkı kendini sokağa attı, vatandaşlar alışveriş için birbiri ile yarıştı. Eskişehir'in en işlek yerlerinden Hamamyolu Caddesi, tam kapanma kararının açıklanmasının ardından vatandaşların akınına uğradı. Cadde boyunca sıralanan mağazalarda insanlar sosyal mesafeyi unutarak alışveriş yaptı. Mağazalar önünde oluşan uzun kuyruklar sosyal mesafe açısından tedirgin ederken, insanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bayram günleri için şeker, çikolata ve giyim alışverişi yapması ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

17 günlük tam kapanmaya az bir süre kala Türkiye kuyruğa girdi!

YAZLIK KUYRUĞU

Tam kapanma öncesi araçları ile Muğla'nın turistik ilçelerine akın eden tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Emniyet güçleri ise uygulama noktalarında denetimlerini arttırdı.

17 günlük tam kapanmaya az bir süre kala Türkiye kuyruğa girdi!

GÖÇMEN KUYRUĞU

İş ve işlemlerini yapmak için Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelen yabancılar, mesai saati öncesi uzun kuyruk oluşturdu.

17 günlük tam kapanmaya az bir süre kala Türkiye kuyruğa girdi!

BERBER KUYRUĞU

Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak tam kapanma öncesinde berberlerde yoğun mesai yaşanıyor. İş yerleri önünde kuyruk oluştu.

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