17 Burda AVM'de "Mini Cooper" için geri sayım başladı

14.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:16

Çanakkalelileri ilklerle buluşturan Esas 17 Burda AVM'nin her yeni alışverişte yeni bir şans kazanma fırsatı sunduğu 'Mini Cooper' kampanyasında son 3 güne girildi.



Esas 17 Burda AVM'nin ayakları yerden kesecek araç kampanyasında sona yaklaşıldı. 17 Şubat Pazartesi günü sona erecek, hayalleri süsleyen 'Mini Cooper' kampanyasında ziyaretçiler kazanma şansını yakalıyor. 17 Burda, 'Mini Cooper' kampanyası ile alışverişin tüm heyecanını doyasıya yaşatmaya devam ediyor. 17 Şubat'a kadar sürecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 150 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan 17 Burda ziyaretçileri, Mini Cooper kazanma şansı yakalıyor. Kampanyaya katılanlar, alışveriş fişleri ya da faturaları ile danışma noktasına gelerek kayıt yaptırıyor. Alışveriş tutkunları her alışverişlerinde Mini Cooper'a bir adım daha yaklaşıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA