17 arkadaşı koronalı çıkan dondurmacı ailesine kavuştu
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17 arkadaşı koronalı çıkan dondurmacı ailesine kavuştu

Korona virüs nedeniyle mahsur kaldıkları Kuveyt'ten Türkiye'ye getirildikten sonra 17 arkadaşının testi pozitif çıkan Ali Abacı, ailesine kavuştu.

17 arkadaşı koronalı çıkan dondurmacı ailesine kavuştu
28.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:49

Korona virüs nedeniyle mahsur kaldıkları Kuveyt'ten Türkiye'ye getirildikten sonra 17 arkadaşının testi pozitif çıkan Ali Abacı, ailesine kavuştu. 14 günlük karantina sürecinin iyi geçtiğini, çıkarken de ücretsiz olarak Kahramanmaraş'taki evine getirildiğini belirten Abacı, "Devletimiz çok güzel hizmet yaptı" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 4 çocuk babası Ali Abacı, Kuveyt'e giderek bir restoranda dondurmacı olarak çalışmaya başladı. Ancak dünyayı etkisi altına alan korona virüs ortaya çıkınca Kuveyt'teki evinde kendisini izole altına alan Abacı, Türkiye'nin gönderdiği uçakla diğer vatandaşlarla birlikte ülkeye döndü.

Karantinaya alındıkları 14 günlük sürede her istediklerinin yapıldığını belirten Abacı, "Kuveyt'te restoranda dondurma işi yapıyordum. Korona virüs sonrası Kuveyt devleti iş yerlerini kapattı ve kendimizi evimizde izole ettik. Daha sonra sosyal medya hesaplarından devletin bizlere uçak gönderdiğini öğrendik. 3 uçak geldi ve son uçakla yurda döndük. Ankara'ya geldik ve gelen otobüslere binerek Aksaray Kız Öğrenci Yurduna gönderildik. Orada 14 gün kadar kaldık ve gayet güzel bir süreç geçti. Oraya girişte önce burun ve ağzımızdan korona virüs testleri yapıldı. Geçen süre sonrasında durumumuzu e-nabızdan kontrol ettiğimizde testim negatif çıktı. 17 arkadaşımın testi pozitif çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Yurtta sabah kahvaltısının yanı sıra, öğle ve akşam yemeğimizi getirdiler bize. Aradığımızda kantinden yiyeceklerimiz geldi. Her gün iki defa ateş ölçümlerimiz yapıldı. Daha sonra çıkarken yine ücretsiz olarak bizi Kahramanmaraş'a getirdiler. Devletimiz çok güzel hizmet yaptı, başka ülkeler gibi değiliz. Sağ olsun devlet yetkililerimiz bizlere güzel bilgiler veriyor. Dünya sınıfta kaldı ama Türkiye sınıfı geçti" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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