17 Ağustos Marmara depreminin 21. yılı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

17 Ağustos Marmara depreminin 21. yılı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

17.08.2020 01:34 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:41

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

1999 Marmara depreminin, depremin ne olduğunu ve stratejik değişiklik yapılması gerektiğini öğrettiğini ifade eden Yavuz, "Biz daha önce krizi yönetiyorduk. Yani deprem meydana geldiğinde, biz nasıl enkaz kaldırırız, nasıl yaralıları tedavi ederiz. Biz 1999 depreminden sonra farklı bir alana eğildik ve risk yönetimini öğrendik. Depreme hazırlanmayı öğrendik. Biz artık 7 ve üzeri depremlere dayanıklı nasıl binalar yaparız, nasıl kontrol ederiz gibi bir çok alana girdik ve bu alanda yasal düzenlemeler getirdik. Türkiye'deki teşkilatlanma biçimini değiştirdik ve AFAD diye yeni bir teşkilat kurduk. AFAD hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ciddi bir tecrübeye elde etti." şeklinde konuştu.

Yavuz, Marmara depreminde birçok yere malzemenin ulaştırılamadığını, çünkü bu organizasyonu yapabilecek bir hazırlığın olmadığını dile getirdi.

Kocaeli'nin, Türkiye'nin dünya ile yarışan, çağdaş ve modern yüzü olduğunu vurgulayan Yavuz, "Kocaeli, bilim ve teknoloji üssü bir şehirdir. Dolayısıyla buna bağlı olarak meydana gelebilecek bir depremin, Türkiye'nin rekabet gücünü, sanayisini ve teknolojisini olumsuz etkileyebileceğini hatırdan çıkarmamamız gerekir. Dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız." ifadesini kullandı.

-"Bu şehirde riskli hiçbir yapıyı bırakmayacağız"

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşun çok sayıda güzel hizmeti ve çalışmayı yaptığını memnuniyetle gördüklerini kaydeden Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Kocaeli'de, bazı binalarla ilgili sıkıntılar var. Bunlardan bazıları güçlendirilmiş ama güçlendirdiğine dair bir mühendislik belgesi ibraz edemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızla inşallah bu konunun hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu şehirde riskli hiçbir yapıyı inşallah bırakmayacağız. Bu konuda kararlıyız, çünkü hiçbir vatandaşımızı ölüme terk edemeyiz."

-"Depremi yıl dönümünde değil her gün anmalıyız"

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde evlerinin yıkılması sonucu iki kızını kaybeden, eşiyle enkaz altından yaralı olarak çıkarılan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de depremleri ve bu felaketleri sadece yıl dönümlerinde değil her gün anmak gerektiğini belirtti.

Ülke olarak deprem bölgesinde yaşadığımızı anlatan Şeker, "Neredeyse topraklarımızın yüzde 40 civarı birinci derecede deprem, yaklaşık yüzde 70 civarında deprem bölgesi. Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğu gibi yerleşim alanları. Kocaeli de bu fay hattı üzerinde. Sanayi ve nüfus yoğunluğunun ağırlıklı olduğu bu bölgede deprem olma ihtimali de çok yüksek. Davetsiz misafir gibi ne zaman geleceği belli değil ama mutlaka gelecek. Onun için sürekli tedbir almamız lazım." diye konuştu.

TBMM Başkan Vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise depremin nasıl kurtarmamız ve nasıl yardım yapmamız gerektiğini öğrettiğini söyledi.

Türkiye olarak artık depremlere hızlı müdahale edebildiklerini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Depremin insan öldürmediğini ve ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. 81 kentimizin 55'i deprem kuşağında. Yani, Türkiye'nin yüz ölçümünün üçte ikisi deprem kuşağında. Asıl soru, depremden sonra ne yapacağımız, nasıl kurtaracağımız değil, depremden önce ne yapmalıyız? Bu sorunun cevabını bilirsek, yapılması gerekenleri yaparsak, yıkılan binalardan canlarımızı nasıl kurtaracağız diye dert etmeyiz. Çünkü Japonya örneği var karşımızda."

-"41 sismik istasyon kurduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 21 yıl önce asrın felaketi diye adlandırılan bir felaketi anmak ama daha çok hatırlamak, gelecek nesillere anlatmak ve o günleri bir daha düşünerek, gelecekte tekrar başımıza gelmesin diye düşünmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Marmara depreminde 17 binin üzerinde can kaybı olduğunu, 24 bin kişinin de yaralandığını anımsatan Büyükakın, Kocaeli'de yaklaşık 300 bin binanın olduğunu ve depremde 37 bin binanın yıkıldığını belirterek, "Her gün bu sayılara bakacağız, bilimsel olarak gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar sismik hareketleri inceleyen 41 istasyon kurduk. TÜBİTAK ile birlikte gerekli deprem etüt çalışmaları yapıldı. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların üzerine, kentsel dönüşüm master planı hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yapılan görüşmeler doğrultusunda da kentsel dönüşüm, kentsel gelişim ya da kentsel yenilenme gerektiren 3 farklı alanda projelendirme çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.

Programda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de depreme ilişkin konuşma yaptı. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Salim Tekoğul, yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) kursiyerleri yemin ederken, misafir ülke temsilcilerine plaket verildi.

Daha sonra Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programın sonunda protokol üyeleri, aralarında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği depreme ait görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisini gezildi.

Etkinliğe AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

17 Ağustos Marmara depreminin 21. yılı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü 3. Sayfa
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Güncel
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Güncel
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: 17 Ağustos Marmara depreminin 21. yılı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 01:41:10. #1.15#
title