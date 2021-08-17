17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler, mezarları başında dualarla anıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler, mezarları başında dualarla anıldı.

17 Ağustos 1999 depreminin 22'nci yıl dönümünde, depremde yakınlarını kaybedenler, sabahın ilk ışıklarından itibaren Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne gelip dualar okudu. Şehitlikteki bazı ziyaretçiler, gözyaşlarını tutamadı.

Depremde 5 saat enkazda kalan ve 5 yakınını kaybeden Ayşegül Çapla, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Saat 03.00'e geldiğinde biz henüz uyumamıştık. Yatağa girdiğimiz anda büyük bir sarsıntı oldu. Eşim, ben, annem ve çocuklarım hepimiz enkazda kaldık. Çatı benim üzerime gelmişti, kurtulacağımı hiç tahmin etmiyordum. Ben annemi kaybettim, eşim babasını kaybetti, teyzemin kızını, kocasını ve oğlunu olmak üzere toplamda 5 kişiyi toprağa verdik. Aradan 22 yıl geçti, çocuklarım büyüdü. İçimiz ne kadar buruk olursa olsun, yaşamaya devam ediyoruz. Her sene buraya gelerek onlar için dua okuyorum" dedi.ANNESİ, BABASI VE KIZ KARDEŞİNİ KAYBETTİDepremde annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Abdulkerim Bahçıvan, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "O gece adeta kıyamet koptu, yer yerinden oynadı. Yanımızdaki binalar adeta birbirine çarpıştı. Yan odada kızım yatıyordu ona bağırıyordum ama sesimi duyurmak mümkün değildi. Şehadet getirdim, yanıma geldi kızım. Öylesine bir sarsıntı vardı ki yürümek mümkün değildi. Tuğlaların birbirine sürtünmesi zaman zaman aklıma geliyor. Daha sonra bir şekilde dışarıya çıktık. Babam, annem ve kız kardeşimin yaşadığı yere koşarak gittim ve binanın yerle bir olduğunu gördüm. Bağırıyorum, sesimi duymuyorlar. Yan tarafta baldızım oturuyordu, onların tamamı kurtulmuştu. Onları çıkardık ama ne yazık ki babam, annem, kız kardeşim ve kız kardeşimin çocuklarını kaybettik. Aradan 22 yıl geçti, bizim için değişen bir şey yok. Böyle günlerde o geceyi tekrar yaşıyoruz. Unutmak mümkün değil."OĞLUNUN ACISIYLA FELÇ OLDUAstsubay oğlu Özkan Turgut'u kaybeden ve sonrasında felç geçirdiğini söyleyen Cemile Turgut, "Yavrumu kaybettim ben, onun acısıyla felç oldum. O gece oğlum görevdeydi, biz evdeydik. Bizim evimiz sağlam kaldı ama oğlum görevdeydi. Gelmesini bekledim ama gelmedi, göçüğün altında kalmış, 5 günde çıkardılar cenazesini. Hiç olmazsa cenazesini bulduk da mezarına gelip bir dua okuyabiliyoruz. Aynı acı, hala yüreğimizde duruyor. İçimiz yanıyor" dedi.KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Hayatını kaybedenler için 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve yakınlarını kaybedenlerin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 85 milyonu geçti
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 85 milyonu geçti
'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ
'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ
Kocaeli'deki kavgada bir kişi kılıçla yaralandı
Kocaeli'deki kavgada bir kişi kılıçla yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Yener Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Burak Yılmaz Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:52:37. #1.15#

title