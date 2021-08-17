17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 22. yılında Avcılar'da anıldı
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17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 22. yılında Avcılar'da anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar Avcılar Deprem Anıtının önünde anıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar Avcılar Deprem Anıtının önünde anıldı. Anma töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Unutmayacağız ve üzerimize düşenleri yaparak örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Avcılar Deprem Anıtında tören düzenlendi. Törende depremlere karşı alınması gereken önlemler hakkında konuşma yapıldı. Yapılan konuşmada depremler ve son zamanlarda yaşanılan doğal afetlere yönelik nasıl önlemler alınacağı, deprem sonrasında geleceğe yönelik projeler anlatıldı.

Anma töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Ve biz Avcılar'ı unutmadık. Tabiri caizse Avcılar'da sil baştan kenti yeniden inşa ediyoruz. Tabi çektiğimiz acılar, yitirdiğimiz canlar ve uzun yıllar korku, zorluklar güvensiz yaşamı yaşamış olduğumuzda acı ve sıkıntıları yüreğimizde taşıyarak tüm ülkede her türlü riski göze alarak yani deprem, sel, yangın artık oturulup konuşuluyor ve diğer patlamalar bütün riskleri göze alan risk gerçekleşmeden önlem alan bir ülke haline geldik. Unutmayacağız ve üzerimize düşenleri yaparak örnek olmaya devam edeceğiz.246 vatandaşımız hayatını yitirmişti. 28 bina tamamen yıkılmış ve binlerce bina hasar almıştı. 99 depreminden orta hasarlı binalar aradan geçen 20 yıl duruyor. Bunların bir kısmı kentsel dönüşüme girdi. Bir elin parmakları sayısında hala o dönemden kalan binalar" şeklinde konuştu.

"Çünkü deprem korkusu ile yaşamak istemiyoruz"

Törende konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, "Başta bakanlıklarımız olmak üzere belediyelerimiz diğer tüm kurumlarımızda bu anlamda artık duyarlılığa davet ediyoruz. Baktığınız zaman öncelikle Avcılar'ımızda son birkaç yılımızda özellikle sağlam binaların yeniden inşası noktasında önemli bir adım atıldı kentsel dönüşümde. Avcılar'da binalarımızın yenilenmesi sağlandı. Tabii ki bu güzel bir başlangıç. Doğru bir başlangıç önemli olan bu başlangıcın Türkiye'ye hızlı bir şekilde yayılması. Çünkü herkes hem fikirdir. Çünkü deprem korkusu ile yaşamak istemiyoruz. Depremde ölmek istemiyoruz. Onun için lütfen tüm yetkililer bu seslerimize kulak versinler artık her sene aynı şekilde söylemek istemiyoruz. ve seneye diyelim ki evet ülkemizde depremle ilgili güzel adımlar atıldı, bunları istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrası Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli öncülüğünde 17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Deprem Anıtının önüne karanfiller bırakıldı. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 22. yılında Avcılar'da anıldı
17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 22. yılında Avcılar'da anıldı
17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 22. yılında Avcılar'da anıldı
17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 22. yılında Avcılar'da anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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