17-18-19 Mayıs yasak var mı 2021? 18-19 Mayıs yasak mı? Yasaklar uzatıldı mı 19 Mayıs'a?

17-18-19 Mayıs yasak var mı 2021? 18-19 Mayıs yasak mı? Yasaklar uzatıldı mı 19 Mayıs'a? Soruları yakından takip ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basmıştır. Bu kutlu gün koronavirüs pandemisi gölgesinde geçecek. Tam kapanma sonrası vatandaşların akıllarında bazı soru işaretleri kaldı. Peki, 17,18,19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı kararı bekleniyor

19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı bugünden başladı. Her yıl büyük içtenlikle kutlanılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında bu yıl peş peşe sorular araştırılmaya başladı. 29 Nisan -17 Mayıs tam kapanma süreci ile 19 Mayıs günü birleşecek mi merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi gün, kaç gün tatil, sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı kararı bekleniyor

17-18-19 MAYIS'TA YASAK DEVAM EDECEK Mİ?

'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" demişti.

YASAKLAR KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki detayları kabine toplantısının ardından paylaşacaklarını belirterek, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." dedi.

TAM KAPANMA DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaşmış vemesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşme planını açıklamasının beklendiği Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs pazartesi günü yapılacağı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından normalleşme planını duyuracak.