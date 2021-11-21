1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti - Haberler
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1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

Davraz Turizm Merkezi'nde olası olumsuz durumlara personelin müdahale edebilmesini sağlamak amacıyla 1600 metre yükseklikte tatbikat gerçekleştirildi.

ISPARTA (İHA) - Davraz Turizm Merkezi'nde olası olumsuz durumlara personelin müdahale edebilmesini sağlamak amacıyla 1600 metre yükseklikte tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği bindiği telesiyejde mahsur kalan vatandaşı kurtarma anı drone ile görüntülendi.

Isparta'daki Davraz Turizm Merkezi'nde profesyonel eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde 24 personele yüksekte çalışmanın tüm kuralları ve püf noktaları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim kapsamında çalışanlara mekanik tesislerde oluşabilecek acil durumlarda vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına yapılması gerekenler anlatılarak, telesiyejler üzerinde tatbikat yapıldı. 2 gün süren uygulamalı eğitim sonrası 24 personele sertifika verildi.

Eğitmen Ömer Faruk Abak, "Her yıl geleneksel olarak kayak tesislerimiz bu eğitimi yapıyor. Davraz Kayak Merkezi de önde gelen kayak merkezlerimiz arasında yer alıyor. Teleferik kazalarında ya da elektrik kesintileri sırasında başımıza gelecek en kötü durumlar olmaması için ekip arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımızı nasıl en güvenli şekilde tahliye ederiz onun için tatbikatını yapıyoruz. Biz buna eğitim demiyoruz, çünkü arkadaşlarımız bu konuda yeterince eğitimli" ifadelerini kullandı.

Davraz Turizm Merkezi'nde ziyaretçilerin sağlıklı bir şekilde kayak yapabilmesi ve olası acil durumlara müdahale için her kış sezonu olduğu gibi bu sezonda da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda paletli ambulans ile sağlık ekibi görev yapacak. - ISPARTA

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

1600 metrede kurtarma tatbikatı nefes kesti

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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