160 depremzede aile Uzundere konutlarına yerleşti
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160 depremzede aile Uzundere konutlarına yerleşti

17.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:41
160 depremzede aile Uzundere konutlarına yerleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de depremzedeler için bir yıllığına tahsis ettiği 224 konuttan 160'ı teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de depremzedeler için bir yıllığına tahsis ettiği 224 konuttan 160'ı teslim edildi. Depremzedelere 200 lira alışveriş kartı ile gıda ve hijyen paketi dağıtan Büyükşehir, uzaktan eğitime katılan çocuklara da tablet desteği sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de 1 yıllık kullanım için depremzedelere açtığı dört bloktaki 224 konuttan 160'ı teslim edildi. Beyaz eşyadan mobilyaya kadar her türlü ihtiyacın giderildiği dairelerde kalan depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecek. Dairelerin elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de 1 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. İzmir depreminde evleri ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ailelerin Uzundere konutları için başvuru süreci tamamlandı. Geriye kalan 64 daire de yeni başvurular olduğu takdirde yine depremzedelere teslim edilecek.

Uzundere konutlarında kalan depremzedelere 200 liralık alışveriş kartı ile gıda ve hijyen paketi de dağıtan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim gören çocuklara da tablet desteği sağladı.

Büyükşehir, Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezinde deprem mağduru aileler için psiko sosyal destek de verecek. Pandemi koşullarının izin verdiği ölçüde merkezde okul öncesi ve okul dönemi çocuklarıyla kadınlara özel atölyeler düzenlenecek, EBA ve branş öğretmenlerinden ders desteği başta olmak üzere pek çok başlık altında eğitici faaliyetler yürütülecek.

5 yıldızlı otel binasında A'dan Z'ye hizmet

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 380 odası depremzedelere açılan, 5 yıldızlı otel binasına da depremzede aileler yerleşmeye devam ediyor. Binada toplam 153 kişi kalıyor. Bir süre kaldıktan sonra ayrılanlarla beraber toplam 165 depremzede bu konaklama hizmetinden faydalandı. Otelde ücretsiz olarak üç öğün yemek servisi yapılıyor. Depremzede ailelerin diş macunundan bebek mamasına kadar her türlü ihtiyacı Büyükşehir personeli tarafından temin ediliyor. Depremzedeler otopark hizmetinden ücretsiz faydalanıyor. İhtiyacı olanlara psikolojik destek de veriliyor. Okul öncesi dönemi çocuklar için ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları eğitmenlerinin bulunduğu bir sınıf oluşturuldu. - İZMİR

160 depremzede aile Uzundere konutlarına yerleşti
160 depremzede aile Uzundere konutlarına yerleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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