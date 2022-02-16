16 yaşındaki Sıla'yı böyle hayattan kopardı! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca gözü döndü - Haberler
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16 yaşındaki Sıla'yı böyle hayattan kopardı! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca gözü döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'da eski erkek arkadaşı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçaklanan ve boğazı kesilen Sıla Şentürk'ün ölümüne ilişkin detaylar gün yüzüne çıkıyor. İkilinin internetten tanıştıkları, daha sonra evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak şikayet üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailenin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine görüşmek için Giresun'a gelen Gökçek, Sıla'yı hayattan kopardı.

Bulancak ilçesinin Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Can Gökçek (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakladı. Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İşlenen cinayetin ardından Özel Harekat Polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçan şüpheli Hüseyin Can Gökçek ise, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

İNTERNETTE TANIŞMIŞLAR

Ankara'da ikamet eden şüpheli Gökçek'in dün Giresun'a gelerek geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi. Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre ise şüpheli Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve daha sonra evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla Şentürk'ün ailesine teslim edildiği öğrenildi.

16 yaşındaki Sıla'yı böyle hayattan kopardı! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca gözü döndü

NİŞANLANDIĞINI DUYUP GELMİŞ

Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Giresun'a gelen şüpheli Hüseyin Can Gökçek'in, evde yaşlı ve yatalak babaannesiyle bulunan Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi.

16 yaşındaki Sıla'yı böyle hayattan kopardı! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca gözü döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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