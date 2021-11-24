16 yaşındaki İkra cinayetinin sanığı: Berat'ın 1 metreden ateş ettiğini gördüm

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Berat A. (17) ve Osman Ç.'nin (16), İkra Nur Türksoy'u (16) av tüfeği ile vurarak, ölümüne neden oldukları suçlaması ile ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuksuz Osman Ç., "Berat'ın sırtını duvara dayayıp, 1 metreden ateş ettiğini gördüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Olay, 17 Ağustos gecesi, İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu öne sürdüğü av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma, Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Berat A. ve arkadaşı Osman Ç., mahkemece tutuklandı. Osman Ç., 21 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.