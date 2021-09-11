16 yaşındaki Elif Çakar, Miss Model seçildi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 yaşındaki Elif Çakar, Miss Model seçildi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
16 yaşındaki Elif Çakar, Miss Model seçildi

Türkiye'nin en köklü güzellik yarışmalarından Miss&Mr. Model Of Turkey 2021 Kuşadası Palm Wings Hotel'de gerçekleşti.

Kurucu Başkan Akif Örük öncülüğünde bu yıl 21.'si düzenlenen yarışmada 14 kadın 14 erkek yarışmacı dereceye girmek için ter döktü. Sunuculuğunu Şenol İpek ve Ebru Öztürk'ün yaptığı yarışmada sanatçı Zeynep Mansur, Yılmaz Taner ve Gökçe Kırgız Taner de sevilen şarkılarıyla geceye renk kattı. Finalde 1.liği 16 yaşındaki İzmir doğumlu lise öğrencisi Elif Çakar kazanırken erkeklerde ise İstanbul doğumlu Mert Şeker Mr. Model Of Turkey 2021 seçidi. Yarışmada kadınlarda ikinciliği İzmirli İrem Alper erkeklerde ise Buğra Algül kazandı. Pandemi kuralları çerçevesinde havuz başında yapılan gecenin üçüncüleri ise kadınlarda Ceylin Tolacıoğlu ile erkeklerde Bahadır Cem Aksu oldu.

Snob Magazin - Magazin Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay
Magazin Seda Sayan Derya Şensoy Amelia Hamlin Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 16 yaşındaki Elif Çakar, Miss Model seçildi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:53:35. #1.17#