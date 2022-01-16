16 Ocak Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

16 Ocak Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Ocak Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER



BAĞCILAR

NO: 9702872

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2458., 2459., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2465., 2466., 2467., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702855

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk/ MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586169

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ATLAS sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586152

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., 333., 335., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9510320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413., 2414., 2416. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9509319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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