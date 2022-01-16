16 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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16 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

16 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

16 Ocak 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

03:00 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

04:40 İtalya Serie A Özetler

05:00 İleri Üçlü Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Inter - Juventus

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü

15:30 Spor Bülteni

15:55 İstanbulspor A.Ş.- Bereket Sigorta Ümraniyespor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Kocaelispor - MKE Ankaragücü

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Kocaelispor - MKE Ankaragücü

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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16 Ocak 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

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