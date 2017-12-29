16. Mas-Icna Kongresi Chicago'da Başladı

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarınca bu yıl 16'ncısı düzenlenen yıllık MAS-ICNA Kongresi Chicago'da başladı.

Dünyanın dört yanından onbinlerce Müslümanı, Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de bir araya getiren kongrenin bu yılki teması "Amerikalı Müslümanlar: İnanç ve vizyonla geleceği şekillendirmek" olarak belirlendi.

Türkiye'nin; Cumhurbaşkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TRT World, AK Parti ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (Turkish American National Steering Committee - TASC) stant açarak temsil edildiği kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de konuşma yapacak.

Amerikan müslümanlarının önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı kongrenin ilk ana oturumu "Trump'a karşı birleşmiş ırklara göre bölünmüş Amerikalı müslümanlar" başlığıyla gerçekleşti.

Oturumun ilk konuşmacısı Dr. Altaf Husain müslümanların kendi içindeki etnik ve ırkçı ayrılıkların tüm İslam alemine zarar verdiğini belirterek, bu noktada daha fazla hoşgörüye ihtiyaç olduğunu söyledi. ABD'deki büyük bölümü müslüman olan siyahilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılığın tarihini hatırlatan Husain, müslümanların etnik noktada benzer bir yaklaşımı benimsemelerinin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

İslam diniyle ilgili yanlış algılar oluşturma çabalarına işaret eden Khalilah Sabra da müslümanların söz konusu yanlış anlamaları düzeltmeye muktedir olduğunu, bunun için daha fazla duyarlılık gerektiğini belirtti.

Müslüman toplumların özellikle gençlerinin potansiyeline dikkat çeken Rami Kawas ise sorunlara uzun vadeli yaklaşımın, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede en önemli unsurların başında geldiğini kaydetti.

İnsanlar arasındaki farklılıkların Allah'ın takdiri olduğunu hatırlatan Kawas, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlayacak değişimin diğerlerine karşı yaklaşım ve bakış açısının değişmesiyle mümkün olacağına vurgu yaptı.

Kongre için ABD'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'deki Müslüman toplumu liderleriyle bir araya gelecek.